Raul Gazolla , de 69 anos, compartilhou detalhes de uma experiência transformadora que viveu após sofrer o sexto infarto, ocorrido em dezembro do ano passado. O ator, que enfrenta problemas cardíacos desde os 54 anos, revelou em uma entrevista ao podcast Retiro o que eu disse, comandado por Nelson Freitas e Stepan Nercessian , que teve uma experiência de "pós-morte" durante o último infarto.

Ele descreveu o momento como uma sensação de atravessar para o "outro lado", onde viu um campo verde, árvores e até um casal vestido de branco à distância. "Fui para o outro lado, vi um campo verde, as árvores lá embaixo e as pessoas gritando meu nome: 'Raul, Raul'. Eu falei: 'cara, quem está me chamando e onde é que estou?'. Era gente fazendo massagem cardíaca", contou o ator.





A experiência de quase-morte foi um marco na vida de Gazolla, que afirmou que, a partir daquele momento, sua vida mudou de forma significativa. "Meu coração parou. Dali pra frente, mudei muito", refletiu. O ator também aproveitou para detalhar a rotina rigorosa que segue para controlar sua saúde.

Ele revelou que não consome carne vermelha, mantém uma rotina de exercícios regulares e toma diversos medicamentos para melhorar sua circulação sanguínea, incluindo a tadalafila, que, segundo ele, é usada para esse fim e não tem relação com a função sexual, como alguns podem imaginar.

Gazolla também abordou os fatores que acredita estarem por trás de sua série de problemas cardíacos, destacando a genética, o estresse e grandes traumas que viveu ao longo da vida. Ele lembrou os impactos emocionais de dois eventos dramáticos: o assassinato da esposa Daniella Perez e a morte do sobrinho Ricardo em um acidente. "Eu tive dois grandes estresses na vida e uma hora a conta chega", afirmou, refletindo sobre como esses momentos marcantes podem ter agravado sua saúde.