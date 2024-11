Reprodução Andressa Urach deu sua opinião sobre a primeira-dama

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach revelou quais são suas percepções sobre a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva. A loira afirmou que acha a esposa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito bonita e que até pegaria ela.



Em entrevista ao jornalista Luiz Bacci, a influencer disse: "Janja... Não tenho nada contra ela, acho que ela está muito bonita. Até pegaria a Janja". Após ela rir com a repórter que a entrevistava, ela diz que se tratava de uma brincadeira.

Andressa então assume uma postura mais séria e faz uma análise das suas percepções sobre a primeira-dama: "Falando sério, não tenho nada contra ela. Acho que está desempenhando um papel fundamental ao lado do Lula. Sim, houve algumas declarações polêmicas recentemente, mas as pessoas têm suas opiniões, e essas opiniões precisam ser respeitadas."

Ela finaliza: "Cada um sofre as consequências do que fala, então por que não respeitar? Independente de você não concordar com algo, não vejo sentido em atacar, criticar ou tentar ganhar hype em cima de alguém só porque ela pensa diferente de você. O importante é respeitar, entendeu?"

Veja o vídeo



Andressa Urach revela que pegaria Janja Lula, primeira-dama do Brasil. pic.twitter.com/ytpeVPEh0S — poponze (@poponze) November 24, 2024