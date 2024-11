Reprodução Karoline Lima se defende e diz que apenas envelheceu

A influenciadora digital Karoline Lima foi um dos assuntos mais comentados no último sábado (23) após seguidores resgatarem uma foto antiga da loira em 2019 e mostrar o antes e depois da mãe de Cecília, de 2 anos.



Os seguidores ficaram chocados com as mudanças físicas de Karoline Lima, dizendo que a influencer teria até "mudado o DNA": "É impossível, você tá mentindo e nada me faz mudar de ideia". Outra pessoa disse: "Ainda não consigo acreditar que essa era a Karoline Lima. Mudou de DNA".

Após sua foto viralizar, Karoline foi aos Stories do Instagram confirmar que é ela na foto compartilhada, mas que acha que não mudou tanto quanto os seguidores apontam.

"Agora que eu escureci a raiz, não acho que mudei muito, não! Foi mais a boca! A boca com certeza fez uma grande diferença, mas de resto, não mudei nada, só envelheci mesmo. Essa foto é de 2019, 5 anos atrás. Eu também fazia bronzeamento artificial, eu tinha mais cor, eu era laranja".

A loira também abriu uma enquete para saber se os seguidores concordavam que ela tinha mudado muito nesses cinco anos que se passaram.