Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco , de 44 anos, está aproveitando os dias de descanso em Fortaleza, no Ceará. A atriz compartilhou momentos da viagem neste sábado (23), publicando fotos enquanto aproveitava o sol em uma praia da cidade, usando um biquíni cavado que destacou sua boa forma.

"Mini férias mood on!", escreveu Deborah em um post no Instagram na sexta-feira (22), revelando que sua primeira parada foi em um famoso parque aquático. A atriz estava acompanhada da filha, Maria Flor , de oito anos, e encantou os seguidores com os registros.





Fãs não pouparam elogios. "Não envelhece, está mais linda do que nunca", escreveu uma admiradora. Outra comentou: "Estou apaixonada no seu biquíni". Um seguidor cearense celebrou a visita: "Amo a musa! No meu Ceará".

Apesar de estar longe da TV desde o fim da novela Elas por Elas, em abril, Deborah Secco já tem um novo projeto no horizonte. A atriz será a apresentadora de Terceira Metade, reality show da Globoplay que reunirá casais adeptos do poliamor em uma casa. A data de estreia ainda não foi anunciada.