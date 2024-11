Reprodução/Instagram Flavia Alessandra

Flávia Alessandra já está com o coração a mil para o carnaval de 2025! Neste domingo (24), a atriz usou suas redes sociais para compartilhar novos registros com a bandeira da escola de samba Salgueiro, onde fará sua estreia como musa no próximo desfile.

Nos cliques, Flávia exibe um biquíni vermelho e a bandeira enrolada na cintura, evidenciando sua empolgação com o evento. "Fevereiro está chegando, e o coração já bate no ritmo da bateria!", escreveu ela na legenda, empolgando seus seguidores e anunciando que o carnaval está se aproximando.





Flávia Alessandra foi anunciada como musa do Salgueiro em 2025, e a notícia causou grande expectativa entre seus fãs. A atriz, que tem uma carreira consolidada na televisão, agora se prepara para brilhar na Sapucaí ao lado dos sambistas da tradicional escola de samba carioca.

A publicação logo recebeu uma chuva de comentários de apoio e animação. Fãs e amigos da atriz demonstraram empolgação com a estreia de Flávia no carnaval, destacando sua beleza e energia positiva. Muitos também expressaram entusiasmo pelo desempenho da atriz, que promete arrasar no samba e na avenida.