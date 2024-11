Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco está aproveitando dias ensolarados no Ceará ao lado da filha. Neste domingo (24), a atriz encantou os seguidores ao publicar registros das férias, mostrando que as duas estavam combinando o visual com trajes laranja neon.





A atriz escolheu um biquíni cavado da própria marca para curtir o dia em praias locais e em um parque aquático temático. Deborah também compartilhou momentos divertidos, incluindo deslizamentos em toboáguas e passeios em boias gigantes com amigos e a filha.

"Mini férias modo on! Amo vocês", escreveu na sexta-feira (22), em um vídeo que reuniu os melhores momentos da viagem. Recentemente, a atriz lançou uma coleção de moda praia, e seus registros sob o sol também servem para divulgar as peças de sua grife.

Reprodução/Instagram Deborah Secco