Reprodução Paolla Oliveira surge de biquíni cavado e web vai à loucura: 'Que mulher'

A atriz Paolla Oliveira curtiu um dia de praia nesta sexta-feira (22) e compartilhou os registros com os fãs no Instagram. Apesar do tempo nublado, a artista não se intimidou e exibiu o corpo curvilíneo em um biquíni cavado.

"Praia é o dia que dá [emoji de risos]. Vai nublado mesmo", escreveu a rainha de bateria da Grande Rio.

Nas fotos, Paolla aparece sorridente, com um biquíni na cor nude e, ao fundo, a paisagem natural da praia com algumas nuvens.

A beleza da atriz fez com que os comentários se enchessem de elogios. "Que mulher", escreveu a apresentadora Tatá Werneck. "Gratidão, Paolla, por ser tão linda e se mostrar como uma mulher de verdade! Sou mulher e te acho lindíssima! Exemplo de mulher brasileira: linda e alegre", exaltou outra seguidora. "Deus e as maravilhas que ele cria", elogiou um terceiro.