Reprodução Diplo homenageou o gato que também se chama Diplo

O DJ e produtor musical Diplo fez uma homenagem a um gato brasileiro que ganhou o prêmio de Melhor Filhote do Mundo no FIFe World Show 2024. O pequeno foi o vencedor de um dos principais eventos internacionais de felinos, que é realizado anualmente na Noruega.



A homenagem foi porque o gato em questão também de chama Diplo, em homenagem ao cantor. Nas redes sociais, na última quinta-feira (21), o artista compartilhou um vídeo em que parabeniza o bichano.

O gato em questão chamado Diplo é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e mora com o seu tutor Alex Martins, um criador e expositor de gatos da raça persa. Segundo o tutor em entrevista ao g1 , o nome teria sido escolhido a dedo após uma experiência especial com o felino neste ano.

"Ele ama dar e receber carinho. É mimado e ciumento. É ele quem escolhe as brincadeiras e eu aproveito esta fase de filhote ao máximo. Quando ele era ainda muito bebê, notei seu potencial. Me veio em mente que ele merecia um nome forte e que aconteceria alguma situação especial para isso", explica.

A situação aconteceu quando Alex foi um dos primeiros na fila para o show da cantora Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show foi aberto com um espetáculo do DJ Diplo, que vestiu uma camiseta do Brasil, e acabou notando o rapaz na plateia.

"Ele perguntou se eu queria a camiseta, eu disse que sim e ele me deu. Ali eu sabia que a noite seria mais do que inesquecível. Ganhei minha noite e a Madonna ainda nem tinha entrado. Foi pura emoção", explica. E esse foi o motivo pela escolha do nome do filhote.

"Ele fez uma publicação em rede social, brincando que queria a camisa de volta. Acho que caiu a ficha, que aquela camisa era peça exclusiva, parte de um momento único. Meus amigos começaram a me marcar e entrei na brincadeira. Mandei um e-mail para ele e, para minha surpresa, ele respondeu. Trocamos algumas mensagens e ele fez um outro post hilário, dizendo que eu podia ficar com a camisa", conta Alex sobre outras interações com o artista.

Sobre o prêmio, ele explica que os gatos que vencem não são os mais bonitos, mas o com melhor padrão: "Os gatos são apresentados ao público e avaliados individualmente pelos juízes. O momento foi de tensão. Eu pude sentir a emoção de cada amigo ao lado. Ouvi os incentivos, as torcidas. Houve um momento de silêncio para o anúncio do campeão e as atenções se voltaram para o telão. Foi quando surgiu a nossa bandeira, foi um momento de muita emoção".