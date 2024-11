Reprodução/Instagram Kate Nash

A cantora Kate Nash revelou que está recorrendo à plataforma OnlyFans para ajudar a custear suas turnês, alegando que o mercado musical atual tornou os shows uma atividade deficitária. Ela explicou que seus ganhos com a venda de fotos no site superam a receita gerada por suas apresentações ao vivo, em um momento em que turnês frequentemente resultam em prejuízo. O assunto veio à tona por meio de uma reportagem da BBC.

Sob o slogan “Butts for tour buses” (Bumbuns para ônibus de turnê), a artista anunciou que sua presença no OnlyFans tem como objetivo subsidiar seus shows. "As turnês geram perdas e não lucros", afirmou, acrescentando que essa iniciativa reflete um protesto sobre a falta de valorização financeira dos músicos.





"É um pouco de protesto punk, como mulher, assumir o controle do meu corpo e vendê-lo para financiar meu projeto de paixão, que é minha carreira de 18 anos", explicou Nash. As fotos postadas no OnlyFans são reveladoras, mas não explícitas, segundo a artista.

Nash destacou que sempre foi "um pouco exibicionista" e que gosta de tirar fotos de seu corpo. "Provavelmente vou ganhar mais dinheiro com isso do que com a música nos próximos três meses", disse, refletindo sobre a desigualdade econômica na indústria musical. A cantora também enfatizou que sua decisão simboliza um momento importante para que mulheres assumam o controle de suas narrativas e carreiras: "É uma forma de empoderamento."

Nash não poupou críticas à indústria. Ela destacou como os custos aumentaram para artistas enquanto os cachês permaneceram estagnados. "Os preços dos ingressos e festivais dispararam, mas o salário dos músicos não", comentou.