Reprodução Cíntia Chagas detona Janja ao apontar erros de português: "Inadequada e cafona"

A influenciadora Cíntia Chagas chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (21) ao publicar um vídeo criticando a primeira-dama Janja da Silva. Na postagem, Chagas destaca erros de linguagem cometidos pela esposa do presidente Lula (PT), referindo-se a ela como “cafona” e “inadequada”.

No Instagram, a influenciadora compartilhou uma montagem que reúne momentos em que Janja usa palavras em desacordo com a norma culta da língua portuguesa, como “ploblema”, “precisamo” e “inrresponsável”.

"Cafona", "inadequada", "É uma doença", "Combo da cafonice", "é o fim da picada" são expressões que Chagas utiliza para reagir a cada erro da primeira-dama.

Na legenda, Cíntia também provocou o presidente Lula, sugerindo que ele comete os mesmos erros. “Ele encontrou a CUMPANHERA perfeita, não podemos negar”, escreveu.

Nos comentários, as reações foram divididas. Algumas pessoas criticaram a postura de Cíntia: “Não é respeitoso desqualificar outra mulher dessa maneira. Não use suas redes para propagar o ódio!”, comentou uma seguidora. Outra destacou: “Cafona é ficar expondo as pessoas. Professor educa e tem empatia.”

Outros, porém, defenderam a influenciadora. “Desqualificada e deselegante é pouco. Aff!”, escreveu uma seguidora concordando com as críticas de Cíntia.