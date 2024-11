Reprodução A influencer pede direitos pela utilização do seu bordão

A influenciadora digital Luísa Marilac veio às redes sociais para reclamar da nova propaganda publicitária da ex-cantora de funk Jojo Todynho , veiculada na última sexta-feira (22), chegando a dizer que pretende processar a campeã da "A Fazenda 12" por "roubar" o seu bordão.



Jojo anunciou que fechou uma parceria comercial com a marca Havan, do empresário Luciano Hang. No video, Jojo desce de um avião e encontra com Luciano Hang e diz: "Haviam boatos que eu estava na pior”. A frase, no entanto, foi eternizada por Luísa há anos quando virou meme enquanto falava a frase e nada em uma piscina.

A influencer publicou um vídeo parabenizando pela ação publicitária, mas, ao mesmo tempo, deixou claro que estava cobrando “direitos autorais” pela frase usada no vídeo. “Luciano, Havan, Jojo Todynho, parabéns pela publicidade, amei que vocês usaram meus bordões pra esse fim de ano, ficou muito legal”

“Brilha prosperidade na vida de vocês, agora brilha prosperidade na vida da irmã também né? Vamo deixar o Natal da irmã mais feliz já que vocês usaram meus bordões pra uma propaganda comercial. Arrasem. Vou deixar o número do pix, vou deixar o número do meu advogado. E mais uma vez obrigado por terem usado meu bordão, e aqui esperando o pix da boneca pra animar ela no fim do ano”, continuou.





Em uma publicação no feed, a influencer publicou: "@havanoficial bom dia .

Tudo bem ? Espero de sim . Vamos falar de direitos alturas amores ? Vamos ? Fale com meu @advogadobrayhancaetano Vamos abalar deixa o Natal da autora dos bordões mais felizes desse ano. Vocês acham que eu estou errada queridos quando o bordão é usado pra publicidade mais que é justo pagar o direitos autorais da gata né . Brilha prosperidade @havanoficial"

Nos Stories do Instagram, Luísa deixou de lado as parabenizações e falou de forma séria com seus seguidores: "Gente, eu amo que as pessoas me imitem, que usem o meu bordão. Mas toda vez que eles usam para ganhar dinheiro, eu quero ganhar também né? Ele não deve ter pagado milhões para a Jojo? Ela me bloqueou gente, será que é porque eu ia atrás dos meus direitos? Ai Jojo, slta esse aqué [dinheiro]!"

Ela continua: "Oh Jojo Todynho, maravilhosa, eu não entendi o porquê você me bloqueou. Você usou os meus bordões nas suas redes sociais, nas redes da Havan e me bloqueou. Mas pra mim dá no mesmo você ter me bloqueado, você ter me desbloqueado. O importante amiga é que você ajude a titia a soltar aquele matin né? Vamos fazer o dinheiro fluir".

Luísa questiona ainda a atitude da ex-cantora, que é conhecida por bater de frente com suas desavenças, mas optou por bloquear ela.

Reação da web

Nas redes sociais, as pessoas repararam no fato de que Jojo, que cortou laços com a comunidade LGBTQIAPN+ usou o bordão de uma mulher travesti: "amos lembrar que a inspiração do texto usado no começo deste vídeo veio de uma travesti né? Jordana não quer apoiar a comunidade, mas quer usar do nosso mel, do nosso axé. @luisamarilacc é a inspiração desta publicidade, nada mais justo que remunerar ela também né?”