Reprodução/Instagram Mulher Melão

Renata Frisson , mais conhecida como Mulher Melão, comemorou seus 38 anos neste sábado (23) de maneira inusitada e especial: com seus fãs em seu canal adulto. "Comemorei com meus fãs no meu canal sem roupa, rsrs. Ganhei muito mimo generoso e fiquei feliz esbanjando sensualidade. Em questão de idade, sou a idade que você quiser. Afinal, amo realizar fantasias, rsrs", declarou Melão.

Sempre ousada, a artista brincou sobre a passagem do tempo. "Minha idade? Ela muda conforme a imaginação de quem está me assistindo. Sou atemporal!", disse. Para Melão, o aniversário foi uma oportunidade perfeita para intensificar sua conexão com os fãs. "A festa foi só um pretexto para esbanjar sensualidade. Festa boa é aquela que deixa todos com gostinho de ‘quero mais’."





Melão também destacou a interação constante com seus seguidores como um dos segredos de seu sucesso. "Adoro quando meus fãs entram na brincadeira. Sensualidade é uma arte que se celebra todos os dias." Sobre a celebração, concluiu: "A melhor parte? Receber presentes generosos e saber que ainda realizo muitos desejos. Idade? Isso é apenas um detalhe!"

