Reprodução Instagram Mulher Melão

A modelo e criadora de conteúdo Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, deixou seus seguidores atiçados com sua nova publicação nos Stories do Instagram.



A jovem compartilhou um vídeo em que está dançando de forma sensual com uma minissaia, mostrando a marquinha do biquíni e deixando apenas a poupa da bunda de fora enquanto rebolava.

O vídeo era uma forma de divulgar os conteúdos adultos que a morena produz para as plataformas. A modelo quase mostra demais enquanto sensualizava para os seus seguidores.

Mulher Melão sensualizando nos Stories do Instagram Instagram Mulher Melão sensualizando nos Stories do Instagram Instagram Mulher Melão sensualizando nos Stories do Instagram Instagram





Pedidos esquisitos

Recententemente, Mulher Melão surpreendeu ao compartilhar algumas das solicitações mais inusitadas que recebe nas plataformas de conteúdo adulto. Aos 37 anos, a influenciadora revelou que seus seguidores têm curiosidade por cenas aparentemente comuns, como lavar louça.

"Recebi um pedido para gravar lavando louça. Achei engraçado, mas aceitei", contou Renata, que vê nessas demandas uma forma de humanização de seu conteúdo. "As pessoas querem algo mais próximo e real, como se buscassem uma versão do cotidiano que não esperavam encontrar no conteúdo sensual".

Mulher Melão explicou que, além das cenas domésticas, já atendeu a pedidos que envolvem atividades como lavar roupa, limpar a casa e até sessões temáticas como "empregadinha". Para ela, essas interações vão além da sensualidade, criando uma conexão mais personalizada com seus fãs. "Eles gostam de ver a mulher fazendo atividades de casa, é uma forma de diversão que levo na brincadeira", comentou.