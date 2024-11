Instagram Ana Castela durante a gravação do especial "AMIGAS"

A cantora sertaneja Ana Castela surpreendeu os seguidores ao mostrar qual o look ousado que ela tinha escolhido para a apresentação na gravação do especial "AMIGAS", projeto que aconteceu na última sexta-feira (22) e que contou com a presença de Maiara e Maraisa, Lauana Prado e Simone Mendes. A boiadeira deixou o jeans de lado e apostou em um vestido curto transparente e cravejado.



Ana Castela compartilhou os cliques sensuais nas redes sociais e escreveu na legenda: "Esse era um dos vestidos escolhidos… mas acabou dando errado. Porém, ainda vou usá-lo".



A cantora, no entanto, recebeu diversos comentários elogiando a ousadia e a beleza da sertaneja. Uma pessoa escreveu: "Ana Flávia você tira o ar de qualquer um". Outra acrescentou: "Nossa estrela".

Ana Castela foi reconhecida internacionalmente recentemente após ganhar o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo álbum “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)” no Grammy Latino 2024.