Reprodução Andressa Urach gravou com o casal Isabela Lima e Prazeres Jr

A criadora de conteúdo adulto e influenciadora digital Andressa Urach , de 37 anos, compartilhou qual será o seu novo projeto para os seus clientes. Assumindo o título de "marmita de casal", a ex-A Fazenda gravou com Isabela Lima, de 25 anos , e Prazeres Jr, de 35 anos, um vídeo íntimo.

A produção do novo filme adulto de Andressa aconteceu na cidade de São Paulo, em que todos os integrantes moram.

O termo "marmita de casal" se popularizou nas redes sociais ao denominar uma pessoa que participa de forma íntima com um casal.

Quem fez com que o termo fosse viralizado foi a cantora e drag queen Pabllo Vittar, que em 2022 afirmou que teve relações sexuais com um casal famoso. Ela disse na época: "Eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, mas amo entrar no dos outros. Eu amo ser marmita. Já fui de casais famosos. É real. Era um casal homem e mulher, jovens", disse em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.

Andressa já é conhecida por seu público por ser uma pessoa adepta ao poliamoroso e por gravar cenas quentes com mais de uma pessoa, tendo viralizado recentemente após gravar com oito rapazes.