Reprodução A modelo já passou o Natal em clínica após implante no bumbum se deslocar

A modelo Jessica Alves , de 41 anos, foi hospitalizada na última sexta-feira (22) após um problema no bumbum . A personalidade da mídia, que ficou mundialmente conhecida por seus procedimentos estéticos, sofreu um pequeno acidente em seus implantes nos glúteos após uma abelha a picar e o machucado infeccionou, deixando-a com um buraco na pele.



À revista Quem, a modelo confidenciou sobre o machucado: "Foram muitas dores, fiquei duas semanas sem andar porque atingiu o nervo ciático. O médico tirou o implante, fiquei sem implante por um mês, coloquei de novo, mas fiquei cheia de defeitos e cicatrizes".

Para conseguir tratar o ferimento, Jessica foi à clínica em que aplicou ácido hialurônico no local: "Isso foi capaz de uniformizar as cicatrizes e imperfeições no meu bumbum depois da picada de abelha. No dia seguinte, fiquei 24 horas descansando de bruços, mas consegui fazer praticamente tudo normalmente".

Jessica aproveitou o momento para compartilhar que está retornando ao Brasil para passar as festas de fim de ano: "Estou me preparando para aproveitar meu Natal com minha família. Chego em São Paulo em duas semanas. Demorou para arrumar o bumbum, mas já está tudo certo".

Reprodução Jessica Alves ficou com um grande ferimento no bumbum