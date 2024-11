Reprodução/Instagram Quem é Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato?

O caso envolvendo a herança deixada por Augusto Liberato , o Gugu , ganhou mais um desdobramento. O suposto filho de Gugu, Ricardo Rocha , que luta na Justiça para ser reconhecido como herdeiro legítimo do comunicador, chamou atenção da web após compartilhar registros em condomínios de luxo e também de carros de alto valor.



Ricardo é empresário e já trabalhou no ramo de veículos de luxo, antes mesmo de entrar na batalha pela herança. Em entrevista ao Notícias da TV , ele esclareceu se o julgamento já teve um desfecho e se ele teve acesso a alguma parte do patrimônio da família Liberato.

Segundo ele, tudo o que vem sendo mostrado nas redes sociais são fruto de seu trabalho, não tendo, até o momento, o envolvimento do dinheiro da família de Gugu. O empresário afirma que suas redes sociais são uma vitrine para os produtos que vende, no caso, os carros de sua concessionária em São Paulo.

Ricardo afirma: "Não recebo auxílio nenhum. Isso é fruto do meu trabalho de anos. Em relação ao processo não posso falar nada por enquanto. Quando puder, eu vou falar, mas ainda não".

De acordo com Ricardo, muitas pessoas acreditam que ele teria entrado com o processo por interesse no dinheiro. Porém, ele garante que esse nunca foi seu objetivo.

"Na verdade, quando acontece esse tipo busca por reconhecimento de paternidade, as pessoas já imaginam uma pessoa miserável ou aproveitadora, atrás de cinco minutos de fama, ou um maluco da cabeça!", concluiu ele.

Batalha judicial



O empresário entrou na Justiça em 2023 para o reconhecimento da paternidade. Segundo ele, Gugu teria conhecido e engravidado a mãe em 1973, quando ainda era adolescente. No documento, a mãe de Ricardo trabalhava como babá e empregada doméstica em uma residência perto da casa do comunicador e, supostamente, eles se conheceram em uma padaria.

O advogado do filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, afirma que o exame de DNA sai apenas em 2025. A demora para os resultados foi porque Ricardo não aceitou fazer o exame com o material genético de João, Sofia e Marina Liberato, querendo que o teste fosse realizado com o Maria do Céu, mãe do apresentador.

"Só no começo de 2025 é que devemos ter a resposta. Já está tudo acertado e a grande preocupação da família sempre foi para que o teste fosse feito sem a necessidade de se exumar o corpo", afirma o advogado.