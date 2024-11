Reprodução O prefeito já demostrou interesse em trazer outras artistas para shows na cidade após o sucesso do show gratuito da Madonna em Copacabana

Após o sucesso que foi o show da Madonna gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, o prefeito Eduardo Paes mostrou interesse e a possibilidade de um novo mega show na cidade com outra artista pop de peso: Lady Gaga .



Em uma publicação feita pelo prefeito nesta sexta-feira (22) no X, antigo Twitter, Eduardo deu uma esperança aso fãs da loira de que ela venha ao Brasil. Ele escreveu: "Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! 'Todo Mundo no Rio!' Entendedores entenderão! Sinais!" A publicação veio com um vídeo de Lady Gaga cantando o hit Shallow , música ganhadora do Oscar de Melhor Canção Original do filme "Nasce uma Estrela", protagonizado por ela.

Em maio deste ano, a Rainha do Pop, Madonna, fez um show gratuito na praia de Copacabana, em uma parceria com um banco e o governo municipal. No último mês, o prefeito utilizou sua conta no Twitter para questionar os seguidores sobre quem seria a próxima atração internacional que deveria vir em 2025. Na época, ele postou: "Estou decidindo aqui… Beyoncé… U2… Lady Gaga… Adele… Dá aí a sua opinião”.

A possibilidade da presença da cantora levou os seguidores a loucura, uma vez que a última vinda de Lady Gaga ao Brasil foi no Rock in Rio 2017, mas que foi cancelado na semana em que iria se apresentar. Na época, ela explicou que estava passando por dores pela fibromialgia e publicou no Twitter: "Brazil, I'm devastated".

Veja a reação dos seguidores



Meu deus Dudu não faz isso com meu coração pic.twitter.com/3u0kA7H4iY — rato cego do Shrek gravando tiktok pra sobreviver (@LegadoDCorrinha) November 22, 2024





DUDU NAO BRINCA COM A GENTE pic.twitter.com/Gk4AzKwoAK — zolpidani (@_dani_g4g4) November 22, 2024





vc prometeu e agora vai ter que trazer a GAGAAAA pic.twitter.com/4lBwlPzYSz — WENDEL (@WENDELREY) November 22, 2024





PELO AMOR DE DEUS NAO BRINCA DESSE JEITO COM A GENTE pic.twitter.com/epMwQ0qDgS — acervinho da gaga (@porrarafy) November 22, 2024





dudu, diga o mês com antecedência pra gente comprar passagem!! — taly  (@hey_talyson) November 22, 2024





nos little monsters somos sensíveis depois do devastated tour em 2017, então não brinca com a gente — ana | ƎSⱯƎSIꓷ (@anafreewoman) November 22, 2024





EDUARDO PELO AMOR DE DEUS LANXKSMZKXKKZKCJXN pic.twitter.com/lPn8uminnL — matheus (@belom4tt) November 22, 2024