Reprodução/Instagram Rafa Vitti e o pai da Tatá Werneck participaram do Lady Night

O ator Rafa Vitti , de 29 anos, deu detalhes sobre sua vida sexual com a namorada, a apresentadora Tatá Werneck , de 41 anos, expondo qual era a maior habilidade da comediante na cama. Entretanto, uma coisa chamou atenção: ele fez tal revelação em frente ao pai da apresentadora, Alberto Arguelhes.



A fala de Rafa foi durante o programa Lady Night, no Multishow. Em determinada dinâmica da atração, Tatá fez o namorado e o pai responderem perguntas um de frente para o outro.

Quando a comediante questionou qual seria a sua maior qualidade, o companheiro disse sem pensar que era "boquete". Entretanto, rapidamente ele percebeu a gafe e riu enquanto pedia desculpas ao sogro: "Desculpa, seu Alberto".

Tatá, que parecia desconcertada com a resposta do pai, disse: "Nada a ver, pai". Alberto então disse, enquanto ria do climão, que sua filha era uma pessoa "generosa".

Rafa concordou com o sogro e disse: "É bem generoso mesmo", dando a entender que, na realidade, o sexo oral da companheira era generoso.

Então Tatá finaliza: "Realmente, tem razão, minha maior qualidade é boquete generoso. Ponto para os dois".