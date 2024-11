Reprodução/Globo Antonio Fagundes

O ator Antonio Fagundes , de 75 anos, mostrou ser bem-humorado e descontraído ao falar sobre sexo no programa Lady Night. Respondendo às perguntas com metáforas literárias, ele revelou suas preferências de forma divertida e criativa.





Ao ser questionado sobre preliminares, comparadas ao prefácio de um livro, Fagundes afirmou: "Eu leio tudo do livro. Leio a quarta capa, a orelha, o prefácio, o pósfácio... Estou atento a tudo."

Com humor, ele também fez analogias sobre desempenho sexual: "Livro com capa dura é sempre melhor. Capa mole é triste." Sobre sexo em grupo, foi categórico ao negar interesse: "Sempre sozinho. O físico tem que ter dois... A autora, mas em grupo não."

Quando o assunto foi a intensidade na hora da transa, Fagundes ponderou que depende do momento: "Baixinho é gostoso, mas às vezes é com gritaria. Quando chega no fim é uma loucura."