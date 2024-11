Reprodução Instagram/YouTube/ TV Globo Maria Melilo atualmente; celebridade quando esteve no 'BBB 11'

Maria Melilo, de 41 anos, ganhou destaque nacional ao sair coroada como a grande campeã do "Big Brother Brasil 2011", reality da Rede Globo. Logo após ter saído como vencedora do programa global, ela recebeu o diagnóstico de um câncer raro no fígado.





Durante participação no "Sensacional", em entrevista à Daniela Albuquerque, apresentadora da atração, Melilo relembrou do momento turbulento que passou ao sair de uma das maiores conquistas da vida, a vitória no reality, para uma das situações mais delicadas que vivenciou, o câncer.





"Foi bem naquele momento do auge, trabalhando, fazendo mil coisas. Foi um susto, porque câncer é um câncer. E, como era um tipo raro, fiquei um ano em acompanhamento com meu médico oncologista, vendo como seria feito o tratamento", começou.





"É um câncer que, até hoje, não tem um tratamento específico. Então, foram feitas algumas experiências e, depois, a cirurgia final”, declarou. Maria conseguiu se curar e pontua que, durante a luta contra a doença, precisou retirar "70% do fígado".





“Graças a Deus, estou curada. Foi um momento de aprendizado. Tirei 70% do fígado, mas logo depois de uns dois meses já estava regenerado, porque é o único órgão que se regenera. Nunca pensei na morte, porque sempre fui uma pessoa muito otimista. Mas pensava: ‘Já que está acontecendo, agora tenho que lutar para sobreviver’. E não tem maior luta do que você lutar pela própria vida”, finalizou.

Assista: