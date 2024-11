Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach usou as redes sociais para comentar uma notícia que causou alvoroço entre os seguidores. A criadora de conteúdo adulto compartilhou o caso de uma mulher polonesa que quebrou o recorde mundial por ter se relacionado com 919 homens diferentes em um único dia.





Andressa surpreendeu ao afirmar: "Quero bater esse recorde". A declaração gerou uma onda de reações entre os seguidores, muitos deles chocados com a ambição da atriz. Alguns ainda relembraram que recentemente Andressa precisou ser hospitalizada após sofrer dores pélvicas por participar de uma gravação com oito parceiros ao mesmo tempo.

"Se com oito você já foi parar no hospital, como seria com essa quantidade? Não dá pra defender, amiga", comentou um internauta. De modelo e participante de reality shows a um período como fervorosa praticante da religião evangélica, Andressa Urach retornou ao universo de conteúdo adulto nos últimos anos, levantando debates acalorados sobre escolhas pessoais e repercussões sociais.