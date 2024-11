Reprodução/Instagram Ana Hickmann e mansão

Ana Hickmann se manifestou sobre a recente decisão judicial que impede a venda da mansão de Itu, onde viveu com o ex-marido. Em nota divulgada nesta sexta-feira (22) pela assessoria da apresentadora, ela classificou a ação como um “tiro no pé” por parte do empresário.

De acordo com o comunicado, o imóvel foi adquirido durante o casamento, que ocorreu sob o regime de comunhão parcial de bens. A defesa de Ana alega que a venda seria fundamental para quitar dívidas acumuladas por Alexandre durante a gestão das empresas do casal.





“A decisão de indisponibilização dos bens imóveis para venda era absolutamente desnecessária, uma vez que qualquer alienação depende da concordância de credores e da assinatura de Alexandre. Sem a venda, há um grande risco de perdimento do patrimônio”, diz o texto oficial.

A nota também expõe uma contradição: dias antes da decisão judicial, a advogada de Alexandre teria sugerido um corretor para auxiliar na venda da casa. “Tal ação demonstra a falta de seriedade dos requerimentos que Alexandre faz na Justiça”, pontua a defesa da apresentadora.

A mansão, avaliada em cerca de R$ 40 milhões, é uma propriedade de 1.600 m², com nove suítes, cozinha ampla, áreas de lazer, piscina e paisagismo completo. Ana também está vendendo um apartamento em São Paulo, localizado no bairro Perdizes, por R$ 7,5 milhões. A defesa de Ana Hickmann ainda avalia se irá recorrer da decisão judicial.