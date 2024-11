Reprodução/Instagram Ana Hickmann e o ex-marido

Ana Hickmann abriu o coração durante uma live em comemoração aos dois milhões de inscritos no seu canal do YouTube, nesta quinta-feira (7). Ao responder perguntas dos fãs, a apresentadora revelou detalhes sobre os desafios que tem enfrentado após o término de seu casamento de 25 anos com o empresário Alexandre Correa , com quem tem um filho de dez anos de idade.

Ao ser questionada sobre a relação com o ex-marido e se ele havia “parado de perturbá-la”, Ana respondeu com sinceridade e bom humor, mas também com um toque de frustração. “Não, não parou de me perturbar. Não vejo a hora!”, disse ela, surpreendida pela pergunta de uma fã que relatou um problema semelhante no relacionamento com o ex-marido.





A apresentadora, que registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre por agressão em novembro de 2023, falou ainda sobre o impacto emocional e as dificuldades que enfrentou após a separação. “Foi um tsunami, mas, com isso tudo, redescobri algumas coisas na minha vida. O que aconteceu comigo, nenhuma pessoa estaria preparada para enfrentar. Redescobri que a mulher dos desafios lá de trás estava adormecida. Ela voltou”, afirmou.

Ana também contou que, apesar dos desafios, tem se reorganizado sozinha e gerido sua carreira, empresas e a criação de seu filho, com muito esforço. “Hoje, sou administradora de todas as minhas marcas, empresas, do meu filho... Cuido de tudo sozinha, financeiramente e emocionalmente. Quero ver quem vai contestar isso", declarou.