Reprodução/Instagram Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo em um vídeo publicado no canal dela no YouTube. Noiva de Edu Guedes, a empresária refletiu sobre as pressões estéticas e negou estar grávida. A ex-modelo já é mãe de Alezinho, 10 anos, fruto do antigo casamento com Alexandre Correa.



"Gente, não estou grávida! Sim, estou muito acima do meu peso. E por que estou respondendo dessa forma? Porque, de verdade, está sendo muito cruel essa cobrança. Quer dizer que eu não tenho direito de aumentar o meu peso? Se eu ganhar peso significa que estou grávida?", desabafou.

Ana Hickmann também apontou que os constantes rumores sobre gestação estão a incomodando. "As pessoas mexem com duas coisas delicadas aqui. Primeiro, gestação: eu sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez, não é novidade isso. Lá atrás eu contei esse desejo. Fui massacrada por quem estava comigo e fez campanha para isso nunca acontecer. Mas Deus sabe o que faz e não aconteceu. Mas, é um sonho que ainda existe dentro de mim", confessou.

A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, revelou ser cobrada por uma segunda gravidez a machuca emocionalmente. "Sim, eu tenho o sonho de ser mãe e ficar escutando isso o tempo todo, juro, dói e machuca. Porque eu começo a me cobrar que não está acontecendo. Eu não tenho nada de errado, sou uma mulher saudável por esse ponto de vista de fertilidade. Meu companheiro também hoje é supersaudável. Então, essa cobrança é muito chata", reclamou.

Ana Hickmann defendeu que toda mulher deve ter o corpo que deseja ou que a vida lhe proporciona. A apresentadora explicou que está enfrentando muitos problemas e estresse, o que a impede de dedicar o mesmo tempo aos cuidados pessoais como fazia anteriormente. Ela acrescentou que está lidando com questões sérias e complicadas, além de priorizar o trabalho e o cuidado com o filho, que considera sua maior prioridade.

"Tem uma coisa que se chama hormônio do estresse, cortisol, é um veneno para o nosso corpo. O meu eu parei até a contagem, minha médica ficou preocupada. Isso tudo influencia no nosso peso, no nosso corpo. Foi assim que o meu corpo manifestou todo esse estresse, aumentando o meu peso e não é por excesso de comida. Sempre tive uma rotina, uma alimentação muito saudável", se defendeu.

Por fim, Ana Hickmann tranquilizou os fãs ao dizer que quando estiver grávida ela mesma contará a novidade ao público. "Quando eu tiver grávida, se Deus quiser um dia vai acontecer, vou ter esse presente de papai do céu, eu vou contar para vocês", declarou.

Ela também aproveitou para pedir para os internautas pararem de fazer comentários e comparações com o corpo dela. "Parem de condenar as mulheres por conta do peso: se ela tá com barriguinha, celulite, o bumbum tá maior, manequim 36 ou 46? O que importa? Poxa vida. Quer dizer que aquela história do 'vamos todos ser felizes com o corpo que temos' para mim não tá valendo? Não é justo, né?", completou.