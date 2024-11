Reprodução Prime Video/ Amazon Prime Anne Hathaway protagonizará "Verity"

Anne Hathaway, de 42 anos, foi confirmada como a grande estrela de "Verity", adaptação do livro homônimo de Colleen Hoover, mesma autora de "É Assim Que Acaba", que recentemente foi adaptado para um longa estrelado por Blake Lively. As informações são do portal "Deadline".





Hathaway interpreta a personagem-título e repete a parceria com o diretor cinematográfico Michael Showalter, de 54. A dupla trabalhou junta em "Uma Ideia de Você", comédia romântica que foi sucesso no Prime Video e que trazia a atriz norte-americana como protagonista.





A Amazon MGM Studios vai adaptar a obra, mas o filme não chegará primeiro ao streaming da plataforma. Segundo o "Deadline", o longa será lançado nas telonas antes de chegar ao catálogo do Prime Video. Até a publicação deste texto, apenas a atriz e o diretor haviam sido confirmados na equipe.





Qual a história de "Verity"?

Verity Crawford é uma autora best-seller que sofre um grave acidente no auge da carreira. Ela chama Lowen Ashleigh, uma escritora em decadência, para escrever os três livros restantes de sua série. As duas se aproximam e Lowen descobre uma autobiografia reveladora de Verity. Publicado pela Galera Record no Brasil, o livro figurou como a sexta obra de ficção mais vendida em 2023.





"Estou realmente animada que ‘Verity’ esteja prestes a ser adaptado. Estou muito feliz em poder vê-lo ganhar vida na tela", disse Colleen Hoover à "CNN". “Eu pessoalmente sou uma fã de suspense. Será um projeto tão diferente deste. Passando de uma história de amor tão trágica e emocional para um thriller realmente sombrio. Vai ser interessante”, completou ao mesmo veículo.