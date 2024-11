Reprodução/Instagram Gretchen rebate críticas





A cantora Gretchen, de 65 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para rebater os ataques que recebeu recentemente na internet. Bem-humorada, a rainha dos memes gravou um vídeo e mandou um recado para os críticos de plantão. Nos stories do Instagram, ela disparou: "Uma mulher bem amada e bem comida não quer guerra com ninguém".





A eterna Rainha do Rebolado continuou: "Uma mulher bem amada, bem comida, indo pra academia treinar. Ela não quer guerra com ninguém e desinchando, então ó, aí que ela se ama mesmo. É isso, gente, já tô indo correr atrás do balde que eu chutei lá no Brasil e ó... Desde anteontem que eu tô na academia, tá? Quase, hein. Tá quase, acho que domingo já posso mostrar para vocês um pouquinho desse resultado", brincou Gretchen.

Nesta semana, a artista desativou os comentários de uma de suas postagens. Isso porque a cantora deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar um vídeo dançando com o marido, Esdras de Souza. Ela, que estava vestida com um macacão justo, chamou atenção pelo visual ousado, com a peça destacando as curvas e a região íntima.

"Bom dia! Voltamos para nossa casinha em Portugal e nossos vídeos também voltaram. Uhu! E claro que vou tirar os comentários e deixar os haters morrendo de vontade de falar sobre a minha menina." A "menina" é a forma que Gretchen se refere à sua região íntima.

Procedimento íntimo

Há um ano, Gretchen optou por um procedimento de preenchimento íntimo, realizado sem cortes e com foco em melhorar a flacidez e a aparência da região. Em declarações anteriores, ela já havia brincado sobre o resultado: "A doutora deixa a menina toda bonitinha, sorridente, feliz e pronta para dar oi para todo mundo".