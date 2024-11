Reprodução/Instagram Deborah Secco exibe curvas durante viagem para a Bahia

A atriz Deborah Secco deixou seus seguidores babando ao compartilhar sua nova marca de roupas de banho Is Bikini . O que chamou atenção, no entanto, foi o fato da artista ser a própria modelo da nova linha de biquínis, com fotos quentes da musa na Bahia .



Nas fotos, Deborah surge com biquínis fio-dental nas cores preto, laranja e verde. Ela escreve na legenda: "Liberdade para ser feliz".

Veja as fotos



Deborah Secco mostra sua coleção de biquínis Instagram Deborah Secco mostra sua coleção de biquínis Instagram Deborah Secco mostra sua coleção de biquínis Instagram





Os seguidores da artista não pouparam elogios para a forma física da musa. Uma seguidora escreveu: "Uau, mulher, que deusa". Outra acrescentou: "Tão maravilhosa. Um mais lindo que o outro, e com uma modelo dessas então".

O ator Samuel de Assis, que está no ar atualmente com "Mania de Você", fez questão de comentar sobre as fotos da colega de profissão. Ele escreveu: "Te amo, minha delícia".

Atualmente, Deborah Secco está solteira após o fim do relacionamento com Hugo Moura, após 9 anos de casamento. Eles são pais de Maria Flor, de 8 anos. O diretor já engatou em outro relacionamento com a jornalista Maria Clara Serra.