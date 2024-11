Tiago Ghidotti Maiara e Maraisa revelam detalhes sobre a gravação do novo DVD na Pecuária de Goiânia





Nesta quarta-feira (20), Maiara e Maraisa divulgaram em suas redes sociais um vídeo dos bastidores do especial "Amigas" , que será exibido em 2025 pela TV Globo.

Os ensaios estão sendo realizados nos Estúdios Globo , no Rio de Janeiro. Em sua postagem, as cantoras escreveram: "Realização de mais um sonho. Vocês vão amar! Tá tudo muito lindo!".





O vídeo mostra a dupla no palco, cantando e interagindo com a direção do programa, que trará uma versão feminina do clássico "Amigos", com nomes como Ana Castela, Lauana Prado e Simone Mendes.