Reprodução Victoria Odoricio afirma que teve paralisia facial devido ao que tem passado

A influenciadora digital Victoria Odoricio , namorada do ator Gui Vieira , utilizou as redes sociais na noite da última terça-feira (19) para desabafar com os seguidores e comentar as supostas traições do amado .



A jovem veio a público após Fernanda Campos, ex-colega de confinamento de Gui na "A Fazenda 16", vazar supostas conversas de Gui com outra mulher. Nos prints, a criadora de conteúdo adulto mostra que o teor das conversas eram picantes.

Victoria escreveu na postagem: "Tive uma paralisia facial por conta da ansiedade e estresse. Um lado do meu rosto não se mexe. Tive que recorrer ao hospital após ser bombardeada de tantas informações falsas. Foi desesperador”.

No vídeo, a jovem afirma: "Eu decidi aparecer, mesmo torta, pra dizer que estou cansada, pra dizer que dói e que tudo isso é muito pesado, o que ela anda fazendo, falando do meu namorado e do meu relacionamento. Tô recebendo hate, gente indo nos meus vídeos com o Guilherme, nas minhas fotos sozinha e falando que sou corna”.

Ela então questiona Fernanda sobre a ação dela: "Fernanda, se você fala tanto de mulher pra mulher, em que mulher você está pensando? Consegue pensar e ter essa empatia de pensar que alguém do outro lado, que sou eu, que estou sendo o alvo disso tudo? Gente, desculpa, eu não queria chorar aqui. Mas, assim, é um assunto muito pesado para mim”.

Victoria continua: "O tanto que a gente fala sobre respeito, sororidade e, realmente, poucas pessoas fazem isso. Primeiro que o relacionamento é meu, não cabe a ela se foi antes ou depois. Segunda coisa, a sexualidade do Guilherme: eu não entendo qual é o problema. Se o Guilherme é um homem hétero e em algum momento ele se interessou por uma mulher trans, ela é uma mulher, como eu, como ela [Fernanda Campos]”.

“Se ela é tão amiga dela [Maju], não sei qual foi a insinuação que ela fez. Fernanda, eu não sei o que você quer tirar disso tudo. Se você puder, por favor, não tocar mais no meu nome, no nome do meu namorado e no meu relacionamento, porque não cabe a você, eu vou te agradecer muito. De coração, não aguento mais”, finaliza a jovem.





Exposição

Fernanda Campos utilizou as redes sociais na última terça-feira (19) para expor o ex-colega de confinamento. Gui e a modelo eram rivais no jogo. A ex-amante de Neymar, que estava junto a Zé Love no vídeo, mostrou supostos prints de uma conversa do ator com uma criadora de conteúdo adulto.

Em outra ocasião, em uma entrevista de rádio, Fernanda disse que iria divulgar as conversas do ator: "Antes do Gui entrar [em A Fazenda], minha amiga me contou, eu nem sabia quem era ex-Chiquititas. Foi lá e mostrou os prints, o Gui mandando mensagem pra ela, namorando”.

As mensagens de Gui seriam via Instagram para Maju Garcia. O ex-ator mirim teria pedido para conhecer a jovem: "Deu vontade de conhecer”. Fernanda debocha no vídeo: "Pô cara, você tem que respeitar as mulheres, colocar as mulheres em primeiro lugar. Respeita as mulheres… Não respeita nem a namorada dele. Olha os prints aí, olha os prints aí que ele respeita mulher”.

Zé Love então ajuda a amiga: "Lembra quando eu falava: teto de vidro, fica quietinho. Cuidado hein”.

Maju Garcia

Ainda na terça-feira, a criadora de conteúdo adulto decidiu expor o seu lado da história. Maju disse: "Eu estava segurando isso tudo por muito tempo, não queria falar sobre o assunto, mas eu não aguento mais ser chamada de mentirosa. Não aguento mais o pessoal me xingando por conta de uma coisa que eu não tenho culpa. Hoje decidi quebrar o silêncio, vou contar tudo o que aconteceu envolvendo meu nome e do Gui”.

Ela mostrou os prints das supostas conversas com o ator: "Só vou gostar quando eu ver pessoalmente, mas você não está ajudando”. Ela responde: "Estou esperando algum convite seu”.

"Pronto, vocês não estavam me chamando de mentirosa? Tá aí alguns dos prints pra vocês verem e ele estava sim me mandando mensagem, sempre ele respondia minhas coisas e no período, inclusive, que ele estava namorando”, finaliza.