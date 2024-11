Reprodução/Instagram Flay

A ex-BBB 20 e cantora Flay voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar detalhes de seu treino para glúteos, que, segundo ela, deixou seu bumbum "absurdamente redondo e empinado".

Em um vídeo postado no Instagram, a paraibana mostrou a rotina intensa de exercícios, que inclui agachamentos, elevação pélvica, leg press e trabalho com polia. "Esse é o treino que mudou meu glúteo", escreveu Flay na legenda, reforçando os resultados obtidos com disciplina e suplementação alimentar, incluindo whey e creatina.





"Sem tomar, não faz milagre", comentou, incentivando seus seguidores a aliarem dieta ao treino. A cantora ainda compartilhou uma lista detalhada da sua série de exercícios para quem deseja seguir seus passos:

Agachamento sumô: 4 séries de 15 repetições

Glúteo na polia: 4 séries de 15 repetições

Búlgaro: 4 séries de 10 repetições

Elevação pélvica: 4 séries de 12 repetições

Leg press 45°: 4 séries de 15 repetições completas, com mais 10 curtinhas no final.