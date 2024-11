Reprodução O sambista de 75 anos anunciou a aprosentadoria

O sambista Neguinho da Beija-Flor, de 75 anos, anunciou nesta quarta-feira (20) que irá se aposentar após o Carnaval de 2025. A notícia foi dada durante uma entrevista exclusiva ao RJTV de hoje.



O desfile será em comemoração aso 50 anos em que o cantor está na escola de samba. O enredo de 2025 é em celebração a memória de Laíla, com o tema "Laíla de todos os santos. Laíla de todos os sambas”.

Não há motivos concretos para a aposentadoria do sambista, apenas o fechamento de um ciclo após 50 anos de história desfilando na Beija-Flor.



Em nota ao iG Gente , a assessoria do cantor afirma: "O desfile de 2025 será marcado por uma emoção ainda mais especial. Além de homenagearmos o inesquecível mestre Laíla, será também o momento de nos despedirmos profissionalmente de nossa maior e inigualável voz no microfone oficial: Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o nosso Neguinho."



Eles informam que a aposentadoria, no entanto, é apenas como intérprete oficial da escola de samba: "Não há Beija-Flor sem ele. Sua história está gravada em nossas cores, nossos sambas e nossos corações". "O próximo Carnaval da Beija-Flor, portanto, terá um sabor ainda mais especial: será a celebração de uma vida inteira dedicada ao samba. Seremos, mais uma vez, testemunhas de sua grandeza, celebrando juntos uma trajetória que soma mais de 50 anos, 14 títulos, 6 Estandartes de Ouro e um grito de guerra que ecoará para sempre no Carnaval brasileiro."



Quem é o Neguinho da Beija-Flor

Neguinho da Beija-Flor, nome artístico de Luiz Antonio Feliciano Marcondes, nasceu em Vila Isabel, Rio de Janeiro, em 1949. Sempre demostrou aptidão musical, influenciado pelo pai, Benedito Feliciano, maestro e trompetista. Criado em Nilópolis, iniciou sua trajetória no samba aos 10 anos, vencendo um concurso ao interpretar Jamelão. Em 1970, estreou como puxador de samba no Bloco Leão de Nova Iguaçu.

Em 1975, tornou-se o intérprete oficial da Beija-Flor de Nilópolis, destacando-se com seu bordão icônico "Olha a Beija-Flor aí, gente!". No ano seguinte, venceu seu primeiro título com o samba-enredo "Sonhar com Rei dá Leão". Ele acumulou 13 títulos com a escola ao longo de sua carreira.

Além do carnaval, Neguinho construiu uma sólida carreira musical. Seu maior sucesso, "O Campeão (Meu Time)", lançado em 1979, tornou-se um hino nos estádios brasileiros. Ao longo das décadas, lançou dezenas de álbuns e participou de projetos marcantes, como duetos com artistas como Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Ben Jor. Também se apresentou em eventos internacionais, como a Copa do Mundo de 1998 em Paris.

Neguinho enfrentou desafios pessoais, como o diagnóstico de câncer no intestino em 2008, mas se recuperou e seguiu ativo na música e no carnaval. Foi premiado várias vezes, incluindo cinco Estandartes de Ouro, e em 2009 protagonizou um casamento icônico na Marquês de Sapucaí.

Com mais de cinco décadas dedicadas ao samba, Neguinho é referência no gênero, conhecido por sua energia contagiante e talento inquestionável, consolidando-se como um ícone da cultura brasileira.