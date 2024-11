Reprodução/X Ed Motta

Ed Motta foi criticado após demitir um funcionário durante o show que fez no Rock The Moutain, no último domingo (17). No vídeo postado por internautas, o cantor aparece visivelmente irritado com um membro de sua produção depois de um erro cometido.

"Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz", disse o artista. "Sai de perto de mim, sai de perto", pediu ele quando o integrante tentou se aproximar do sobrinho de Tim Maia.

O cantor e sobrinho de Tim Maia se apresentou no Rock The Mountain, no Rio de Janeiro, e foi vaiado após xingar e demitir um funcionário durante a performance no domingo (17).

Assim que tudo aconteceu, o público que estava no festival começou a vaiar Ed Motta. Nas redes sociais, os usuários também repudiaram a ação do musicista. "Decepcionou! Além do mais, muito feito suas atitudes coma equipe, inclusive 'demitindo' na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa", escreveu uma seguidora.

Ele, então, a respondeu: "Foram menos cuidados e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê. O nível dos erros cometidos comprometeram a minha performance e, consequentemente, da banda. Não foi coisa simples, coisa pouca, foi grave, sério", argumentou.

"Mas você tem toda razão: eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes", concluiu o performer.