Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach atualizou os internautas de como foi a sua gravação com oito homens . Na última segunda-feira (18), a influenciadora realizou um trabalho com os atores, que irá para suas plataformas de conteúdo adulto.

"Está doendo até a minha alma... Socorro... Mamãe 'tá' que não senta direito", escreveu ela sobre como ficou após o vídeo gravado. Em seu perfil do Instagram, ela divulgou o filme que estará em breve no Privacy. "Mamãe convidou chamou 8 amiguinhos para o revezamento nesse jogo super divertido", disse.

Nos comentários da publicação, os atores da produção e os internautas reagiram ao post de Urach. "Reza a lenda que ela saiu de cadeira de rodas", afirmou Kylian, que contracenou com a loira. "Foi uma cena daquelas", acrescentou Fabrício Nunes.

O produtor do vídeo é o próprio filho da ex-reality, Arthur Urach, de 19 anos. Recentemente, ele comentou a respeito do desejo de se aventurar no mundo do conteúdo adulto para ganhar dinheiro.

Stories de Andressa Urach Reprodução: Instagram