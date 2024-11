Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach voltou a falar sobre o desejo de gravar com anões para as plataformas de conteúdo adulto. Na última segunda-feira (18), a influenciadora expressou a vontade de realizar o vídeo com outros parceiros.

"Alguém me indica alguns homens com nanismo. Quero 7... Conheço 3", provocou ela. No stories publicado, ela marcou os três criadores de conteúdo +18 que já conhecia. Segundo a própria, a ex-reality gostaria de "fazer Branca de Neve e os Sete Anões".

Desde que começou a se dedicar ao trabalho em sites como o Privacy, Urach deu o que falar nas redes sociais. Um dos motivos é o fato de o seu filho, Arthur Urach, ser o diretor de seus filmes.

A artista já participou do reality "A Fazenda". Na sua edição, a rivalidade que tinha com Bárbara Evans e Denise Rocha se tornou um dos assuntos mais comentados da temporada. Atualmente, ela se dedica ao ramo de vídeos sexuais.

