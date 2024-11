Reprodução: Instagram Tati Minerato

Tati Minerato levou os internautas à loucura após publicar fotos, na última segunda-feira (18), com um look decotado para o show de Cesar Menotti e Fabiano. A passista aproveitou a apresentação da dupla no cruzeiro de Zezé Di Camargo.



Com um chapéu branco, um top e short jeans pretos, a musa deu o que falar. Em um dos momentos da performance, ela se gravou cantando a versão da dupla do sucesso "Evidências", canção originalmente lançada por Chitãozinho & Xororó.

Irmã de Ana Paula Minerato, a modelo posta cliques de suas roupas luxuosas nas redes sociais. Amante do Carnaval, artista desfila pela Estácio de Sá e é rainha de bateria da escola de samba carioca.

Na manhã desta terça-feira (19), a loira curtiu o dia de sol com um bom café da manhã, acompanhado de waffles, salada de frutas e sucos. Além disso, ela também publicou fotos do mar. "Parece um quadro", opinou.

Tati Minerato Reprodução: Instagram Tati Minerato Reprodução: Instagram Tati Minerato Reprodução: Instagram Manhã de Tati Minerato Reprodução: Instagram Manhã de Tati Minerato Reprodução: Instagram