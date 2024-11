Reprodução: Instagram Paula Fernandes

Paula Fernandes voltou a falar dos comentários que recebe por ser considerada "antipática" durante a coletiva no cruzeiro de Zezé Di Camargo. Na última quinta-feira (14), a cantora desabafou a respeito do boato que circula ao seu redor. "Estou de saco cheio. Não existem provas para dizerem que sou antipática", afirmou.



A artista se apresentou no local e conversou com os jornalistas sobre a ideia que os outros têm em relação à ela. "As pessoas não conhecem a verdadeira Paula Fernandes porque o sistema, de certa forma, nos faz esconder", começou.

"Hoje, o cancelamento é tão gratuito, se você fala 'A', a pessoa entende 'B' e já não vai gostar. Essa pressão que a sociedade coloca oprime quem é original. Sempre fui muito original", respondeu Fernandes.

Ela também explicou que nunca teve papas na língua para falar a verdade. "Ninguém pode me chamar de 'vaselina' ou 'falsa'. Minha personalidade sempre foi essa desde pequena. Quando tinha nove anos, me perguntaram com quem eu cantava parecido. Respondi: Ia falar Roberta Miranda, mas virei e falei: 'uai, canto igual eu'", contou.