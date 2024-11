Reprodução/Instagram Nadja Haddad, o marido e o filho

Nadja Haddad, de 43 anos, refletiu sobre o Dia Mundial da Prematuridade, celebrado neste 17 de novembro. A apresentadora teve gêmeos prematuros, mas um dos bebês, Antonio, não resistiu às complicações do parto e morreu. José, que sobreviveu, precisou passar por uma cirurgia de emergência no intestino aos três meses de idade e ficou seis meses internado na UTI neonatal.

Nas redes sociais, Nadja refletiu sobre o significado da data. "Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade! Uma data que foi escolhida para conscientizar sobre o tema, que, eu mesma, não dava à devida atenção: os nascimentos prematuros. No mundo, os casos estão só aumentando e já afetam 15 milhões de crianças a cada ano! E, quem diria, os meus filhos estão nessa estatística…"

A ex-apresentadora do "Bake Off: Brasil" comentou ainda sobre os desafios enfrentados por pais de bebês prematuros. "Viver com sonhos interrompidos é o de menos. Mas, conviver com medos latentes, possíveis sequelas, administrar no olhar e na oração a fragilidade da vida, acompanhando uma gestação fora do útero, é o maior desafio."



Nadja finalizou: "Mães e pais de prematuros desenvolvem um olhar mais atento, valorizam pequenas vitórias como um grande marco, cuidam de seus filhos entendendo o quão forte são, mas com o zelo de quem nunca mais quer viver a montanha russa de uma UTI neo. Os prematuros são o amor chegando mais cedo e com a vontade de viver que nenhum adulto tem! Nossos filhos “apressadinhos” são joias escolhidas pelo Senhor para testemunharem o milagre da sobrevivência".

Prematuridade extrema



José nasceu em prematuridade extrema no dia 25 de abril, mesmo dia em que o irmão gêmeo, Antonio, nasceu. Antonio morreu no Dia das Mães (12), menos de um mês após o nascimento prematuro. Os bebês são frutos do relacionamento de Nadja com o seu marido, o político Danilo Joan.

Danilo Joan marcou os pés dos filhos no braço Reprodução Instagram - 29.4.2024 Bebês foram chamados como Antônio e José Reprodução Instagram - 29.4.2024 Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan Reprodução Instagram - 29.4.2024