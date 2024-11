Reprodução: Instagram Vladimir Shklyarov

Vladimir Shklyarov , bailarino russo, morreu aos 39 anos no último sábado (16) . A causa da morte do atleta, que era considerado um dos melhores da sua área, ainda não foi divulgada. O Teatro Mariinsky, local onde ele se apresentava, confirmou o ocorrido.



Segundo a agência de notícias RIA Novosti, o Comitê Investigativo da Rússia abriu uma investigação a respeito da morte do bailarino. De acordo com o New York Times, a RIA classificou o acontecido como “Uma causa preliminar de morte foi um acidente” ao mencionar o comitê. O veículo norte-americano também falou sobre Irina Bartnovskaya, uma ex-bailarina que comentou em relação ao atleta.

Conforme o New York Times, ela disse que Vladimir havia tomado analgésicos e estava em casa se preparando para uma cirurgia que iria realizar na região do pé. Segundo Bartnosvskaya, ele teria saído para fumar em uma sacada considerada "muito estreita", quando caiu, sem querer, de cinco andares.

Em 20 anos de carreira, o bailarino russo ganhou diversos reconhecimentos em suas competições. Shklyarov performou no Metropolitan Opera e no Royal Operal House, lugares que são referência para os atletas de seu ramo.