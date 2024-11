Reprodução/Instagram Andressa Urach e Kid Bengala

O ator pornô Kid Bengala respondeu a uma provocação de Andressa Urach , que sugeriu que ele sofreria de disfunção erétil. Aproveitando a polêmica, ele também esclareceu o mistério que envolve o tamanho do órgão genital, tema que sempre desperta a curiosidade do público.





Kid Bengala revelou que existem dois números relacionados ao tamanho de seu pênis: "Tenho dois tamanhos. O original é de 27 cm. O comercial é 33 cm." Ele explicou que a medida de 33 cm foi amplamente utilizada para fins de marketing, incluindo réplicas produzidas para venda.

O ator afirmou ainda que um gel estimulante, que supostamente aumenta o fluxo sanguíneo, teria contribuído para essa discrepância, embora o produto não tenha comprovação científica de eficácia.

Com mais de 100 filmes no currículo, Bengala consolidou a carreira como protagonista em produções brasileiras eróticas. Apesar de ter deixado a produtora Brasileirinhas em 2020, ele segue ativo em projetos variados, incluindo participações em videoclipes e colaborações com outros nomes do entretenimento adulto.