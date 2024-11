Reprodução/Arquivo Lisa Marie Presley e Michael Jackson

Lisa Marie Presley , a única filha de Elvis Presley , escreveu um livro intitulado From Here to the Great Unknown, que foi finalizado após a morte dela, aos 54 anos, pela neta do cantor, Riley Keough .

No livro, Lisa compartilha detalhes inéditos de sua vida, incluindo momentos dolorosos e intimistas, como a convivência com o pai, Elvis, e o conturbado casamento com o cantor Michael Jackson .





Em uma entrevista ao Fantástico, Riley Keough revelou que sua mãe sempre foi a "queridinha da casa", mas também teve que lidar com a complexa relação familiar, marcada pelo vício de Elvis Presley.

Riley relembrou um episódio marcante, quando Elvis, sob o efeito das drogas, compareceu cambaleando a uma reunião de pais e professores da escola de Lisa. Apesar do comportamento visivelmente alterado, a presença causou uma forte impressão nos presentes.

O livro de Lisa Marie Presley também traz detalhes sobre o trágico dia da morte de Elvis, em 16 de agosto de 1977. Com apenas nove anos na época, Lisa encontrou o pai desmaiado em um banheiro.

Embora já tivesse presenciado outras vezes Elvis em situações semelhantes devido ao uso de medicamentos sedativos, este momento foi fatal. Após tentativas frustradas de reanimação, Elvis Presley faleceu.

Além disso, Lisa Marie revela no livro o relacionamento com Michael Jackson, com quem foi casada entre 1994 e 1996. Ela menciona os sinais que a faziam questionar a saúde mental dele.

A presença constante de um médico anestesista para administrar drogas legais ao lado de Michael a fez perceber que ele estava lidando com sérios problemas, incluindo a dependência de medicamentos para lidar com a insônia crônica. Apesar do divórcio, o vínculo entre os dois permaneceu forte, e a comunicação continuou mesmo após a separação.