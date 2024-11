Reprodução: Instagram Linkin Park

Linkin Park divulgou as datas de 2025 para a turnê "From Zero Tour", na manhã desta quinta-feira (14). O anúncio vem momentos antes dos shows da banda em São Paulo, na próxima sexta-feira (15) e no sábado (16).

No ano que vem, o grupo de rock retornará ao Brasil para uma série de apresentações. Os integrantes estarão no Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro, em São Paulo, no dia 10 do mesmo mês.

A trajetória segue à Brasília: na cidade, eles irão performar no dia 13 de novembro. O último show acontecerá em Porto Alegre, em 15 de novembro. Os locais onde o Linkin Park irá cantar ainda não foram revelados.

Além disso, o valor dos ingressos também não foi divulgado. A banda norte-americana, formada em 1996, contém atualmente seis integrantes. Entre seus maiores sucessos, estão as faixas "In the End", "Numb" e "Faint".