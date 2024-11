Reprodução: Instagram Marcela Mc Gowan e Gizelly Bicalho

Marcela MC Gowan , participante do BBB 20 , comentou a respeito da eliminação de Gizelly Bicalho em "A Fazenda 16" . Na manhã desta sexta-feira (15), a loira falou da participação da amiga no reality da Record e se mostrou em paz com o resultado da última roça.



"Gigi foi eliminada ontem da Fazenda. Ainda não consegui falar com ela porque acho que ela fica um período ainda sem contato. Depois de tudo o que vi lá dentro, de tudo o que aconteceu, sinceramente, fiquei aliviada", iniciou.

"Foi a primeira vez, depois de 5 anos, estou recebendo hate de reality que nem participei. Estou vendo como as pessoas perdem a mão quando o assunto é reality. As pessoas perdem a mão", revelou a médica ao mencionar os ataques que recebeu.

Ela, então, defendeu a advogada: "Gizelly é minha amiga, conheço ela, sei coisas incríveis do que a Gizelly é e faz. Independente do que achei ou não achei das atitudes do reality, ela segue sendo minha amiga", argumentou.

"A amo e a minha prioridade é ela ficar bem. Sempre vai ser a saúde mental dela, ela sair de lá e saber que é amada e uma pessoa que faz coisas incríveis. Quero que ela entenda que o reality é uma fração da vida dela", acrescentou MC Gowan.

A ex-BBB confessou que se ficou "aliviada" com a eliminação de Gizelly. "Depois de tudo que eu vi lá dentro, sinceramente, eu fiquei aliviada que ela saiu. Puxei mutirão, porque era o pedido dela lá dentro"



"Meu papel é acolher ela, dar carinho para ela [...] Se eu tiver que pontuar qualquer coisa negativa para alguém que amo, será pessoalmente, jamais farei publicamente", concluiu.

Eliminação de Gizelly

A peoa foi para a roça com Flora Cruz e Vanessa Carvalho. Com apenas 20,02% dos votos para permanecer no reality, a advogada foi a oitava eliminada da competição.

Assista ao posicionamento da médica:



🚨VEJA: A ex-BBB Marcela Mc Gowan, que é uma das melhores amigas de Gizelly Bicalho, compartilhou no Instagram que está recebendo muito hater por defender sua amiga.



Ela diz que conhece Gizelly e sabe da pessoa incrível que ela é. pic.twitter.com/gBe905oShw — Central Reality (@centralreality) November 15, 2024