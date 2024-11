Divulgação Thaila Ayala relembra experiência de ser criada na escala 6x1





A atriz Thaila Ayala, de 38 anos, se posicionou a favor sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Nesta sexta-feira (15), ela compartilhou um vídeo no Instagram falando sobre o assunto e relembrou a experiência de ter sido criada nessas condições de jornada de trabalho da mãe, Maria Eunice Ayala, que foi empregada doméstica a vida inteira.







"Mais uma criança criada na escala 6x. Há um tempo conversando com a minha mãe, tive uma memória aqui para mim era maravilhosa da minha infância. Para quem não sabe, minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, e no final da vida foi cozinheira de um hospital", iniciou Thaila, dizendo que hoje Maria Eunice está aposentada.

"Ela trabalhava na casa dessa família que era muito muito rica, eles tinham uma fazenda e finais de semana, feriado prolongado, Natal, festa junina, minha mãe me levava para a fazenda porque não tinha com quem me deixar", continuou.

Em seguida, a atriz relatou a conversa que teve com a mãe. "Eu amava esses dias eu falei para ela 'nossa que saudade', e ela apática. Eu quase assim indignada, 'você não sente falta?' e ela falou 'minha filha, não gosto nem de lembrar que aquela fazenda existia, não gosto nem de lembrar, meu corpo trabalhava tanto, tanto, tanto que eu achava que não ia aguentar, que minhas pernas não iam aguentar, que minha coluna não ia aguentar, que ia desfalecer", detalhou. "Era quando ela saía da escala 6x1 e ia para a 7x7, acordava às 5h e ia até a última pessoa jantar", desabafou.

Por fim, Thaila falou sobre a ausência da mãe em sua vida devido à escala e classificou essa jornada de trabalho como "desumano". "Eu ia sozinha com 7 anos para escola (...) Eu tô falando do básico e não é porque minha mãe não tinha para dar ou não queria dar é porque ela estava na escala 6x1".

E fez um apelo: "É porque a minha mãe é mais uma sobrevivente. A grande realidade do nosso país são sobreviventes. Chega da escala 6x1. É desumano. É sobre o mínimo de dignidade. Que venha uma outra realidade minimamente digna pra nossas crianças, nosso futuro".