Reprodução: Instagram Maria Beltrão

Maria Beltrão será a convidada desta sexta-feira (15) do "Lady Night", programa de Tatá Werneck. Em uma prévia disponibilizada na redes sociais, a jornalista se arriscou na música e entregou uma performance de "Lose Yourself" , do rapper Eminem .

"Você canta?", perguntou a apresentadora. "Olha, Tatá, eu acho que para a gente relaxar, eu procuro sempre fazer uma coisa bem tranquila, tipo cantar um rap", brincou ela. A comunicadora, então, pegou o microfone e reproduziu todos os versos proferidos pelo norte-americano.

Os internautas se chocaram com a apresentação de Beltrão e a aclamaram nos comentários. "Possivelmente, nunca fui tão surpreendido na minha vida", afirmou um usuário. "Eu não sabia que precisava ver a Maria Beltrão cantando rap até ver a Maria Beltrão cantando rap", enalteceu um segundo.

"Essa música é dificílima, Até Eminem deve se enrolar. Ela mandou bem!". opinou um terceiro. "Gente, eu tô em choque, ficou tudo", considerou um quarto. "Ela é muito gênia. Te amo!", declarou Natuza Nery, companheira da jornalista na Globo News.

Veja o momento: