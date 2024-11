Reprodução/Instagram Gretchen e o marido

Aos 65 anos, Gretchen , a eterna Rainha do Rebolado, deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar um vídeo dançando com o marido, Esdras de Souza . A cantora, que estava vestida com um macacão justo, chamou atenção pelo visual ousado, com a peça destacando as curvas e a região íntima.





Na legenda, Gretchen aproveitou para mandar um recado direto aos críticos de plantão. "Bom dia. Voltamos para nossa casinha em Portugal e nossos vídeos também voltaram. E claro que vou tirar os comentários. Vou deixar os haters morrendo de vontade de comentar sobre a minha menina", escreveu.

Há um ano, Gretchen optou por um procedimento de preenchimento íntimo, realizado sem cortes e com foco em melhorar a flacidez e a aparência da região. Em declarações anteriores, ela já havia brincado sobre o resultado: "A doutora deixa a menina toda bonitinha, sorridente, feliz e pronta para dar oi para todo mundo".