Reprodução Marina Sena comenta fama de 'viciada' em sexo anal e alerta: "Nem todo p*u"

A cantora Marina Sena voltou a falar sobre sexo anal após viralizar uma entrevista em que se declarou adepta da prática. Em participação no programa Lady Night, a artista compartilhou dicas e refletiu sobre a fama de "viciada" na atividade sexual.

Durante o programa de Tatá Werneck, Marina Sena avaliou que nem todas as situações são favoráveis à prática. "Eu gosto e indico que as pessoas experimentem [o sexo anal], [mas] nem todo parceiro [serve] para isso", comentou.

Marina também mencionou a importância de cuidados e preparações para a prática. "É sempre bom fazer a limpeza adequada e evitar comer uma feijoada no dia. Uma alimentação mais leve ajuda", explicou.

Em 2024, Marina Sena assumiu o relacionamento com o influenciador Juliano Floss, oito anos mais jovem que ela. A cantora revelou que a diferença de idade ainda gera opiniões na internet.

"É uma questão, não para mim, mas ver que as pessoas se importam tanto com isso me estressa", desabafou.