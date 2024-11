Reprodução: Instagram Marina Sena

Marina Sena utilizou as redes sociais na última quarta-feira (13) para rebater os comentários que recebeu sobre sua gengiva durante a participação da artista no "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck .

"Ontem eu vi cada comentário sobre minha aparência que olha... O que tem de comentário das pessoas falando: 'vai clarear essas gengivas'", iniciou. "Gente, vou tirar de mim uma característica que remete a minha ancestralidade, me enriquece e só traz mais riqueza de detalhes para toda informação que é ser eu?", questionou ela.

A artista também falou sobre seu nariz , que já foi alvo de ataques pelos haters. "Todo mundo vê e sabe que meu nariz é grande. Fui no médico, marquei a data e cancelei. Fiquei com medo", disse ela ao revelar que já considerou fazer uma rinoplastia.

"No momento em que entendi que minha identidade era a coisa mais importante que eu tinha, me senti mais bonita", frisou. "Muito doido pensar que a naturalidade hoje assusta", opinou Sena.

Ela, então, concluiu o desabafo com uma reflexão: "Gosto de olhar para o meu corpo e me relacionar com as pessoas que vieram antes de mim", afirmou. "Não vou deixar que essa pressão, para que eu faça certas coisas na minha cara, no meu corpo, afetem a minha identidade, porque é a coisa mais importante que eu tenho", finalizou.