Reprodução YouTube/ Paramount Pictures Denzel Washington em 'Gladiador 2'

Denzel Washington, de 69 anos, surpreendeu o público ao revelar o corte de uma cena de beijo gay no próximo projeto dele nas telonas. Trata-se da continuação de "Gladiador", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (14). O primeiro filme foi feito em 2000.





Em entrevista à revista “Gayety”, o vencedor de duas estatuetas do Oscar contou que ele tinha beijado outro ator durante as gravações do longa. No entanto, o beijo homoafetivo dos personagens não será exibido, visto que a sequência foi excluída da versão final da obra.





“Na verdade, beijei um homem no filme, mas eles tiraram, cortaram, acho que eles ficaram com medinho”, disse Washington. “Eu beijei um cara na boca e acho que eles ainda não estavam prontos para isso. Eu o matei cerca de cinco minutos depois. É ‘Gladiador’. É o beijo da morte”, acrescentou o artista.





No filme "Gladiador 2", Denzel se encarrega do papel de Imperador Macrinus, que é baseado em uma figura histórica que realmente existiu. O próximo grande projeto do artista, que considera se aposentar, é do UCM (Universo Cinematográfico Marvel), em “Pantera Negra 3”.





“Interpretei Otelo aos 22 anos, estou prestes a interpretar Otelo aos 70. Depois disso, interpretarei Hannibal. Depois disso, conversei com Steve McQueen sobre um filme. Depois disso, Ryan Coogler escreverá um papel para mim no próximo Pantera Negra. Depois disso farei o filme ‘Othello’. Depois disso vou fazer ‘King Lear’. Depois disso, vou me aposentar“, afirmou ao programa britânico "Today".