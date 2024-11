Reprodução/Instagram Fernanda Maia

A apresentadora Fernanda Maia , conhecida pelo no comando do SBT Sports Rio, rebateu as críticas que recebeu por sua escolha de roupa na edição de segunda-feira (11), onde apareceu vestindo uma blusa decotada e jeans rasgado. No programa de terça-feira (12), Fernanda abordou o assunto com bom humor, mostrando que não se incomodou com os comentários.





“Eu nem abri a boca ainda nesse programa e já tomei flecha, entendeu? Nem abri a boca”, comentou Fernanda em tom de brincadeira, após ser alfinetada por um dos comentaristas. Ao lado dela, Venê Casagrande entrou na brincadeira: “E tá de linho”, observou o jornalista, destacando o visual da apresentadora no programa seguinte.

Fernanda não perdeu a oportunidade de ironizar a situação e responder aos críticos. “Tô de linho, né... Vocês nem imaginam os comentários sobre minha roupa. O importante é saber que opinião é igual bumbum: cada um tem a sua, não é mesmo?”, disparou a apresentadora. Os colegas de bancada apoiaram Fernanda, e Lucas Pedrosa acrescentou: “Você não precisa ter opinião sobre tudo. O silêncio não comete erros.”

O look escolhido por Fernanda Maia dividiu as redes sociais. Alguns internautas criticaram o visual, enquanto outros elogiaram o estilo despojado e "bem carioca" da apresentadora. “Daqui a pouco vão estar apresentando de biquíni”, brincou um usuário no X (antigo Twitter), enquanto outro defendeu: “Quando não podem criticar o profissional, atacam o pessoal.”